Manisa'da 5 Bin 600 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, Bir Tutuklama Gerçekleşti
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli S.Ç. (28) adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 5 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'nde şüphelendikleri S.Ç'yi (28) durdurdu.
Yapılan aramada şüphelin çantasında 5 bin 600 sentetik ecza bulundu.
Gözaltına alınan S.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel