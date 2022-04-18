Manisa'da 485 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler

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Manisa'da 485 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da 485 uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 485 uyuşturucu hap ele geçirildi.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 485 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 75.Yıl Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada sürücü koltuğu altına gizlenmiş 485 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobildeki A.K (25) ile A.T (30) gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Uyuşturucu, Yunusemre, Hisarcık, Manisa, Güncel, Haberler

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