Manisa'da 448 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde yapılan üst aramasında 448 adet uyuşturucu hap ele geçirilen motosiklet sürücüsü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri sürücüyü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 448 sentetik uyuşturucu hap bulunarak sürücü gözaltına alındı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde üstü aramasında 448 uyuşturucu hap ele geçirilen motosiklet sürücüsü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gümüşçayı Caddesi üzerinde şüphelendikleri motosiklet sürücüsü H.M'yi durdu.
Ekipler, yaptığı üst aramasında 448 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdiği H.M'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.