Manisa'da 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhdavutlar Mahallesi Kemikli bölgesindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen alana operasyon düzenledi. Ekipler aramada, ekili vaziyette 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak M.T. (62) gözaltına alındı. AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel Hisarcık Sarıgöl Manisa Güncel Haberler

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