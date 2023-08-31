Manisa'da 42 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 11 farklı hırsızlık suçundan aranan ve 42 yıl 55 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki şüpheli kıskıvrak yakalandı.

11 farklı hırsızlık suçundan aranan ve 42 yıl 55 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki şüpheli Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü, JASAT ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan, 11 farklı hırsızlıktan aranan, kesinleşmiş 42 yıl 55 ay 55 gün hapis cezası olan şüpheli H.G.'yi(18) Bahçecik yolunda yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA