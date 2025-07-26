Manisa'da 40 Bin 892 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Alaşehir'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan otomobilde 40 bin 892 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araçtaki şüpheli A.K. gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilinde 40 bin 892 sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, A.K'nin (30) kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 40 bin 892 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel