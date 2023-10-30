Manisa'da 4 Bin 100 Litre Kaçak Şarap Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Suç Araştırma Timleri tarafından Şehzadeler ilçesinde yapılan aramalarda 4 bin 100 litre kaçak şarap bulundu. Şüpheli 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Suç Araştırma Timleri tarafından Şehzadeler ilçesinde 3 ayrı ikamette yapılan aramada 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından 29 Ekim tarihinde eş zamanlı olarak Şehzadeler ilçesinde üç evde yapılan aramalarda toplam 4 bin 100 litre kaçak şarap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli 3 şahıs hakkında soruşturma işlemlerine başlandığı açıklandı. - MANİSA