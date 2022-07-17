MANİSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MANİSA'da merkez üssü Soma ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın yanı sıra Balıkesir'den de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Manisa'nın Soma ilçesinde, bugün saat 14.55'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10.84 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Manisa ve Balıkesir'den hissedildi. Sarsıntı nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere can ve mal kaybı olmadı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel