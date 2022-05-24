Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da 38 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 38 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, okul kermesinde satışa sunulan yiyeceklerden tüketen bazı öğrencilerde daha sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görüldü.

Bunun üzerine 38 öğrenci ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildikleri öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kermeste satılan gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Hisarcık, Akhisar, Manisa, Güncel, Haberler

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