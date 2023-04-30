Manisa'da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Manisa'da 350 gram esrar ele geçirildi.
Manisa'da 350 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre Güzelyurt Mahallesi'nde bir motosiklet, polisin "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Yunus ekiplerince takip edilen motosiklet, kaldırıma devrildi.
Motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Yolda yapılan incelemede motosiklet sürücüsü tarafından yola atıldığı öne sürülen 350 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel