Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Manisa'nın ilçelerinde törenlerle kutlandı.

Turgutlu'da, ilk tören 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya günün önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler şiirler okudu.

Etkinlik Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından sahnelenen gösteri ve öğrencilerin oratoryosu ile sona erdi.

Alandaki törenin ardından Kaymakam Selami Kapankaya kaymakamlıkta tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Turgutlu Şehitliği'nde şehit kabirleri ziyaret edildi, dua edildi, çiçek bırakıldı.

Törenlere CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Garnizon Komutanı Vekili İkmal Yarbay Saygın Gençay, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Demirci

Demirci ilçesindeki törende Kaymakam Fatih Bayram, Garnizon Komutanı Binbaşı Hüseyin Cihan Korkmaz ve Belediye Başkanı Erkan Kara tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe protokolü Demirci Eski Kabristanında bulunan Milli Mücadele kahramanlarının kabirlerini ziyaret etti.

Kaymakam Fatih Bayram ve Başkan Erkan Kara kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

Salihli

Salihli'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan programa Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Kaymakam Güldoğan, Belediye Başkanı Nurlu ve Garnizon Komutan Vekili Ulaştırma Yarbay Nuri Duman tebrikleri kabul etti.

Kula

Kula'da Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'ndaki törende, Kula Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı anıta çelenk sundu.

Öğrenciler günün önemini anlatan şiirler okudu.

Selendi

Selendi Kaymakam Vekili Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Belediye Başkanı Murat Daban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Devlet Bahçeli Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende şiirlerin okunmasının ardından Kaymakam Talha Altuntaş ve Belediye Başkanı Daban tebrikleri kabul etti.

Milli Mücadele kahramanlarından İhsanoğlu Mehmet Efe'nin mezarı ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.