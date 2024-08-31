Manisa'da 3 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çatı katında hasar meydana geldi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yenice Mahallesi Bahçeler Başı Caddesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerce söndürülürken, çatı katında hasar oluştu.