Manisa'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı Güncel Haberler Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında hapis cezası kararı olan 3 firari hükümlü yakalandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında hapis cezası kararı olan 3 firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 3 yıl 6 ay ile 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ hükümlüsüne yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde yakalanan hükümlüler, ???????cezaevine teslim edildi.??????? Kaynak: AA / Güncel Şehzadeler Hisarcık Manisa Güncel Haberler

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