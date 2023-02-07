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Manisa'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Manisa'da 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında hapis cezası kararı olan 3 firari hükümlü yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında hapis cezası kararı olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 3 yıl 6 ay ile 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 FETÖ hükümlüsüne yönelik operasyon düzenledi.

Adreslerde yakalanan hükümlüler, ???????cezaevine teslim edildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

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