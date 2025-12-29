Manisa'da 3 bin 559 er ant içip, komando beresini taktı

MANİSA 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende 3 bin 559 er, yemin etti.

Manisa 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2025/4'üncü tertip 2'nci kademe acemi erlerin töreni yapıldı. Tugay Komutanlığı'nın tören alanında düzenlenen törende; 3 haftalık eğitimlerini tamamlayan 3 bin 559 er, ant içti. 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanında yer aldığı törende ant içen erler, kepleri çıkararak komando beresi taktı. Birliğe ilk katılan er tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Daha sonra başarılı erlere 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı tarafından başarı belgeleri takdim edildi. Başarı belgelerinin takdimi sırasında gururlanan er babası Ahmet Şengün gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Şengün, "Silah, bayrak ve vatan sevgimden dolayı kendimi tutamadım ve duyguma engel olamadım" dedi. Tören geçişinin ardından ant içen askerler, aileleri ile buluştu.