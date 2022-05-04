Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa- Akhisar kara yolunun Veziroğlu Mahallesi kesiminde aynı yöne seyir halindeki 4 araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada E.D. (53), T.E. (50), A.S. (73), S.S. (78) ve Ş.S. (54) yaralandı.
Sağlık durumları iyi olan yaralılar Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Serkan Özcan - Güncel