Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 200 ilkokul öğrencisi zeybek oynayarak Cumhuriyet'in 101. yılını kutladı.
Manisa'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 200 ilkokul öğrencisi zeybek oynadı.
Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulunda düzenlenen kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okundu, gösteriler sundu.
Programın sonunda yaklaşık 200 öğrencinin, okul bahçesinde zeybek oynaması veliler ve izleyenlerden alkış aldı.