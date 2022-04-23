Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

MANİSA (AA) - Manisa'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Tören öncesi Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, koltuğunu Ali Rıza Çevik Ortaokulu öğrencisi İpek Akbay'a bıraktı. Bir süreliğine "il valisi olan" İpek Akbay, çocuk parklarına kamera sistemi kurulması, kentteki okul sayının artırılması ve tarihi eserlere zarar verenlere gerekli cezaların uygulanması için ilgililere "talimat" verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende ise İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardında konuşan Dikici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını belirterek, "Bu bayram sizler için şenlik, milletimiz için gurur günüdür. Türkiye'mizin güçlü yarınları sizlerin omuzlarında yükselecek." dedi.

Dikici'nin konuşmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

Mehter takımı, ritim grubu, bando takımı gösterileri yapıldı.

Törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.