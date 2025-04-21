Manisa'da 229 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Salihli'de durdurulan bir otomobilde 229 bin içi doldurulmuş makaron bulundu. Sürücü gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki durdurulan bir otomobilde 229 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.
Salihli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda polis ekipleri, takibe aldıkları otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda, 229 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.