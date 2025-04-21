Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Manisa'da 229 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Manisa'da 229 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli'de durdurulan bir otomobilde 229 bin içi doldurulmuş makaron bulundu. Sürücü gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki durdurulan bir otomobilde 229 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Salihli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda polis ekipleri, takibe aldıkları otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçtaki aramalarda, 229 bin içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.