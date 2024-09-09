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Manisa'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

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Manisa'da yeni eğitim öğretim yılı başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende öğrencilerin resimleri sergilendi ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Vali Enver Ünlü, çocuklara en iyi eğitim imkanlarını sunmak için çalıştıklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ise il genelinde 19 bin 716 öğretmen ve 279 bin 760 öğrencinin yeniden buluştuğunu ifade etti.

Manisa'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi İlkokulunda düzenlenen törende öğrencilerin yaptığı resimler sergilendi, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Vali Enver Ünlü, törende, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Çocuklarımıza en iyi şartlarda eğitim imkanı sunmak için ilimizde yeni okullar açıyor, okullarımıza tasarım-beceri atölyeleri ve kütüphaneler kuruyor, okullarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de il genelinde 19 bin 716 öğretmen ile 279 bin 760 öğrencinin yeniden buluştuğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Ünlü ve protokol üyeleri ilk ders zilini çaldı.

Törene, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve protokol üyeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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