Manisa'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Manisa'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

KIRKAĞAÇ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 20 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Yağmurlu Recai Berber İlkokulunda 20 öğrencide öğle yemeği sonrası baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri hastanelere kaldırdı.

Tedavilerinin ardından 10 öğrenci taburcu edildi. Diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Kırkağaç, Berber, Manisa, Güncel, Haberler

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