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Manisa'da 2 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Manisa'da 2 Ton Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, G.Ö.'nün kullandığı kamyonette 2 ton sahte zeytinyağı bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, idari para cezası da uygulandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde G.Ö'nün kullandığı kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 ton sahte zeytinyağı bulundu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, ayrıca Yunusemre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

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