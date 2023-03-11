Manisa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir- Ankara karayolu üzeri Avşar Mahallesi girişinde Burak Yılmaz (28) yönetimindeki 35 ABA 77 plakalı otomobil ile Güner Çimen (23) idaresindeki 45 ZC 2818 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Sultan Sönmez (67), Fatma Yılmaz (58), Mehmet Sönmez (69) ve Kadir İlhan (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi.

Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Ege Umut Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Güner Çimen, Manisa Merkezefendi Hastanesine sevk edildi.

Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.