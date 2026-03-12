Haberler

Manisa'da 2 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ragıpbey Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.P. (44), V.P. (40), R.A. (36) ve E.V. (45) savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden E.V. (18), R.V. (21) ve S.E. (34) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, O.G. (37), M.K. (19), A.P. (22), Ö.P. (21) ve B.P. (17) ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yaralanan Onur Efe'nin (29) hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşamını yitiren Suat Efe'nin (24) cenazesi, Akhisar ilçesindeki Yeni Mezarlık'ta defnedildi. Ömer Durmuş'un (32) cenazesi ise memleketi Ağrı'ya gönderildi.

Olay

Ragıpbey Mahallesi'nde 10 Mart'ta Onur Efe, kardeşi Suat Efe ve Ömer Durmuş ile E.V. ve R.V. arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Suat Efe ve Ömer Durmuş kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan kardeşler E.V. ile R.V. polise teslim olmuş, soruşturma kapsamında kardeşlerin yanı sıra 10 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı

İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler