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Manisa'da 2 katlı evde yangın

Demirören Haber Ajansı - Doğan Çizmeci - Güncel
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Manisa'da 2 katlı evde yangın

MANİSA'da, Remzi İn'in (50) eşi ve 2 torunuyla içinde olduğu sırada, 2 katlı evinin çatısında yangın çıktı.

MANİSA'da, Remzi İn'in (50) eşi ve 2 torunuyla içinde olduğu sırada, 2 katlı evinin çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle yarım saatte, alt kata ve diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Kurultay Sokak'taki Remzi İn'e ait 2 katlı, müstakil evin çatısında saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında alevler, tüm çatıyı sardı. Durumu fark eden Remzi İn, eşi Halime İn (52) ile torunları Ecrin Korkmaz (10) ve Abdullah Korkmaz'ı (6) da alıp dışarı çıktı. Komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, dumandan etkilendiği belirlenen Halime İn'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu iyi olan Halime İn, daha sonra tedbir amacıyla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, su sıkıp alevlere müdahale etti. Alevler, alt kata ve bitişikteki diğer evlere sıçramadan yarım saatte söndürüldü.  Evin çatı katı kullanılmaz hale gelirken, polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Turgutlu İtfaiye Güncel Haberler

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