Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler

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Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeleriyle irtibatı tespit edilen B.K. ile H.İ.A'nın, FETÖ'ye ilişkin suçtan cezaevinde bulunan kişilerin ailelerini ziyaretleri organize edip, onlara para verdikleri belirlendi.

Şüpheliler, Manisa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yunusemre ve Soma ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen dokümanlara el konuldu.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Manisa, Güncel, Haberler

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