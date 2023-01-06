Manisa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarıçobanisa Mahallesi'ndeki bir ikamette firari hükümlünün gizlendiğini belirledi.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında hırsızlık suçlarından 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel