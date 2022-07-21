Manisa'da 185 hektar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Manisa'da 185 hektar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin 2 kişi tutuklandı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da 185 hektar alanın zarar gördüğü yangına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde 185 hektarlık alanının zarar gördüğü yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde 185 hektarlık alanının zarar gördüğü yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak makinesiyle çalışırken yangına sebebiyet verdikleri öne sürülen ve dün gözaltına alınan B.Ö. ile İ.Ç'nin jandarma karakolundaki işlemi tamamlandı.

İki şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karayağcı Mahallesi'ndeki Çengel mevkisinde 19 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, dün sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Bölgede 100 hektarlık tarım, 85 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alınmıştı.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Jandarma Manisa Güncel Haberler

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