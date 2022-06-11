Manisa'da 185 çocuk için toplu sünnet töreni yapıldı - Haberler

Manisa'da 185 çocuk için toplu sünnet töreni yapıldı Türk Kızılay Manisa Şubesi öncülüğünde 185 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Türk Kızılay Manisa Şubesi öncülüğünde 185 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Tarihi Kurşunlu Han'da hayırseverlerin bağışıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, sünnet duası yapıldı. Sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Davetlilere pilav, saray lokması, patlamış mısır, limonata ve pamuk şeker ikram edildi. Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, törendeki konuşmasında, yardımlaşmanın en güzel örneğini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Törene, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Murat Baybatur, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, hayırseverler ile çocuklar ve aileleri katıldı. AA / Serkan Özcan - Güncel Kızılay Manisa Saray Güncel Haberler

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