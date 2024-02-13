Manisa'da 18 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde kasten yaralama suçundan 18 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 18 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Jandarma ekipleri, kasten yaralama suçundan 18 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A'nın ilçede bulunduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan S.A, cezaevine gönderildi.