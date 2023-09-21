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Manisa'da 17 Kişi Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

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Manisa'da narkotik ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından aranan 17 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikat devam ediyor.

Manisa'da narkotik ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından aranan 17 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Manisa İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; M.K. (32), C.K. (34), Y.S. (26), F.A. (23), U.G. (37), D.Ö. (29), E.A. (39), B.Ü. (21), A.T. (23), T.T. (30), İ.B.G. (22), S.T. (23), B.A. (22), Ş.K.(34), M.H.(45), A.S. (28), R.E. (44) isimli toplam 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili adli tahkikat sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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