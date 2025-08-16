Manisa'da 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Bıçaklanarak Öldürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 16 yaşındaki Hatice Fırtına evinde bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, ailenin akrabası F.F. olarak belirlendi ve gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'taki evine gelen baba Selçuk Fırtına, kızı Hatice Fırtına'yı (16) yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kız çocuğunun birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evdeki incelemeler ve toplanan deliller doğrultusunda şüphelinin, ailenin akrabası F.F. (36) olduğunu belirledi.

Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayet zanlısının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama

Alaska'daki zirve sonrası Avrupalı liderlerden Putin'e soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş transferi açıkladı! Taylan Bulut ile 5 yıllık imza

Beklenen transfer açıklandı! 5 yıllık imza atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.