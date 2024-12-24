Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamada 11 kişi vefat etti
Bakan Yerlikaya olay yerinde! Patlamada ölü sayısı değişti
Suriye'de tüm muhalif gruplar Savunma Bakanlığı altında birleşecek
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Manisa'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Manisa'da 15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli ilçesinde cinsel istismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.İ., jandarma tarafından saklandığı yerde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel istismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.İ'nin (33) Hacıbektaşlı Mahallesi'nde saklandığını tespit etti.

O.İ, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
img

Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
img

Bomba iddia: Hasan Arat, Serdal Adalı'ya kumpas kurdu
img

Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
Magazin dünyasına damga vurdular! İşte 2024 raporunda zirvedeki isim
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
ABD'de tüm uçuşları askıya aldıran arıza
ABD'de tüm uçuşları askıya aldıran arıza
Öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği görüntüyle umutlandı: Videodaki benim oğlum
Oğlunu öldü sanıyordu, 11 yıl sonra izlediği video ile şoke oldu
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı

Son Dakika Haberleri

25 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 24 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Bahar 30. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki Bahar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 24-25 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Aralık Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Aralık Menemen, Ödemiş, Seferihisar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 24-25 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Aralık Sincan, Yenimahalle, Polatlı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.