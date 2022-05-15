Manisa'da 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu anısına matematik yarışması düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu anısına matematik yarışması düzenlendi

AA - Ahmet Bayram - Güncel
Manisa'da 15 Temmuz şehidi Fatih Kalu anısına matematik yarışması düzenlendi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Fatih Kalu'nun anısına, adının yaşatıldığı Manisa'daki lisede matematik yarışması yapıldı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Fatih Kalu'nun anısına, adının yaşatıldığı Manisa'daki lisede matematik yarışması yapıldı.

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen ve il genelinde 136 ortaokul öğrencisinin katıldığı yarışmada öğrenciler, soruları cevapladı.

Yarışmada Büşra Neva Çakal birinci, Elifsu Aydınsoy ikinci, Ecrin Yılmaz ise üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere yarım, çeyrek ve gram altın, danışman öğretmenlerine ise 300 lira teşvik ödülü verildi.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title