15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu - Haberler

15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 15 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
İbrahim Çelebi Mahallesi 3205 Sokak'taki apartmanın 4. katında yalnız yaşayan Tayfun Ardilli'den (72) haber alamayan bina sakinleri durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın merdiveni ile balkondan eve giren itfaiye ekipleri, Ardilli'nin cansız bedenini buldu.
Ardilli'nin cesedi, emniyet ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Serkan Özcan - Güncel