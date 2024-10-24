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Manisa'da 14 Yaşındaki Çocuk Av Tüfeği ile Hayatını Kaybetti

Manisa'da 14 Yaşındaki Çocuk Av Tüfeği ile Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 14 yaşındaki çocuk Muammer Samet Karaoluk hayatını kaybetti. Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı ve tüfeğin kazara ateş aldığı öne sürüldü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi 618. Sokak'taki bir iş yerinde Muammer Samet Karaoluk'un av tüfeğiyle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Karaoluk'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili S.A. (21) gözaltına alındı.

S.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, iş yeri sahibine ait ruhsatlı av tüfeğini Karaoluk'a gösterdiği sırada tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel

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