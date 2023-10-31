Manisa'da 12 ayrı suçtan aranan hırsızlık zanlısı yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan hırsızlık zanlısı, JASAT ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT Timleri, bir süredir aranan hırsızlık zanlısının yakalanması için operasyon düzenledi. Alaşehir'de yakalanan A.Ö. (25) "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Konut Dokunulmazlığına İhlal Etme', 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlemek Suretiyle Hırsızlık', 'Basit Yaralama', 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlemek Suretiyle Hırsızlık', 'Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma', 'Konut Dokunulmazlığına İhlal Etme', 'Mala Zarar Verme ve Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından toplam 32 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan A.Ö. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - MANİSA