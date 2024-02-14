Manisa'da 110 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 110 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu bir evde sahte içki üretildiği bilgisi sonrası operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada damacana ve pet şişeler içerisinde 40 litre viski, 70 litre rakı olmak üzere toplam 110 litre sahte ve kaçak içkinin yanı sıra içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adreste ikamet ettikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.