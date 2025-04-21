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Manisa'da 1 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı

Manisa'da 1 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Hırsızlığı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu çantayı bulan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, içerisinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı yerden alan şüpheli tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde A.Ş, içerisinde 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunan çantayı otomobilinden inerken düşürdü.

Bir süre sonra çantanın kayıp olduğunu fark eden A.Ş, durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, olay yerinde çantayı bulup uzaklaşan şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli A.V. (53) polis ekiplerince, ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. Ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe hırsızlık suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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