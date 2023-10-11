Manisa'da 1 Milyon Liralık Alüminyum Kablo Çalan Hırsız Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde piyasa değeri 1 milyon lira olan 3 bin metre uzunluğundaki alüminyum kablo çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde piyasa değeri 1 milyon lira olan 3 bin metre uzunluğundaki alüminyum kablo çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Salihli'de bir iş yerinden, piyasa değeri 1 milyon lira olan 3 bin metre uzunluğundaki alüminyum kablo kimliği belirsiz kişi ve kişilerce çalındı. Kabloların çalındığını fark eden iş yeri sahibi, İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulundu.

Hırsızların yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, çalınan kabloları bulup, şüpheliyi de yakalayıp gözaltına aldı. Çalınan kablolar jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs adli işlemleri yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - MANİSA