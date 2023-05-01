Manisa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu'nun çağrısıyla sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Lale Meydanı'ndaki programla kutlandı. Katılımcılar halay çekti ve yapılan açıklamaların ardından dağıldı.

MANİSA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Lale Meydanı'ndaki programla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu'nun çağrısıyla sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı. Yunusemre İlçesi 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde toplanan grup, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinden Lale Meydanı'na yürüdü. Manisa polisinin üst düzey güvenlik önlemi aldığı alanda toplanan katılımcılar, halay çekti. Yapılan açıklamaların ardından katılımcılar dağıldı. Bu arada, Manisa İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'de alanda görevli polisleri ziyaret ederek, hayırlı görevler diledi.(DHA)