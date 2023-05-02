Manisa'da 1 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manisa- Turgutlu kara yolunda şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler yaptıkları aramada, yanlarındaki çantada 1 kilogram uyuşturucu bulunan A.T. (30) ile H.Ü'yü (32) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel