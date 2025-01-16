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Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Eker, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Eker, 'Özgür Suriye', 'Haber', 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Günlük Hayat' ve 'Spor' kategorilerinden fotoğraflar seçti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eker, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt", fotoğrafını seçen Eker, "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Hussain Ali'nin, "Çamur deryası" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın çektiği "Görkemli gece" fotoğrafına oy veren Eker, "Spor" kategorisinde ise tercihini Hakan Akgün'ün "Kartallar" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Eker, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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