Manisa Büyükşehir, Ramazan Topu Geleneğini Yaşatıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa Büyükşehir, Ramazan Topu Geleneğini Yaşatıyor

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa Büyükşehir, Ramazan Topu Geleneğini Yaşatıyor

Türkiye'de Ramazan ayının önemli gelenekleri arasında yer alan ve 3 asırlık geçmişe sahip olduğu belirtilen Ramazan topu geleneğini, Manisa Büyükşehir Belediyesi de sürdürüyor.

MANİSA (Bültenler) - Zabıta ve İtfaiye ekipleri, iftar ve sahur vakitlerinde kontrollü ses bombası patlatarak, vatandaşlara vakitleri haber veriyor ve köklü geleneği yaşatıyor.

Osmanlı Devleti'nden günümüze kadar ulaşan Ramazan ayı geleneklerinden bir tanesi olan Ramazan topu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da yaşatılmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, iftar ve sahur vakitlerini, kontrollü bir şekilde ses bombası patlatarak, Manisalılara duyuruyor. Top bombalarının çevre kirliliğine neden olması dolayısıyla ses bombasının tercih edildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Yaklaşık 3 asırlık geleneği Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yaşatıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl Ramazan ayında da hemşehrilerimize iftar ve sahur vakitlerinde geleneksel Ramazan topu ile vakitleri haber veriyoruz. Bu vesileyle Ramazan ayının Manisa'mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz" dedi.

Bültenler / Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan, Zabıta, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title