Manisa Büyükşehir'in Ulaşımda ALES Mesaisi

Sınava geç kalmak üzere olan adayların yardımına koşan Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, zabıta aracıyla sınav noktalarına yetiştirdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 17 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022-ALES/1) giren adayların ulaşım anlamında sorun yaşamaması adına Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı yoğun mesai harcadı. Sınav saati öncesi ekipler düzenli sefer kontrolü yaparken, sınava geç kalmak üzere olan adayların da imdadına yetişerek öğrencileri zabıta aracıyla sınav noktalarına yetiştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla sınava girecek adayların yanlarında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ulaşım anlamında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla titizlikle çalıştıklarını belirtti.