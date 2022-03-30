Manisa Büyükşehir'in Maratoncularına Her Maraton Kolay

MANİSA (Bültenler) - Zorlu parkuru başarıyla tamamlayan yeşil-beyazlı sporcular bu yarışı da boş geçmedi. Bayar, yaş kategorisinde 1. olurken Bayram da, 2. olarak kürsüdeki yerini aldı.

Katıldıkları her yarışta aldıkları derecelerle adlarından sık sık söz ettiren Manisa Büyükşehir Belediye spor'un sporcuları Ahmet Bayram ve Şükran Güneş Bayar, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nu da başarıyla tamamladı. 17.'si gerçekleştirilen bu önemli spor organizasyonunda rakiplerini geride bırakan Bayram ve Bayar kürsüde yerlerini aldı. Şükran Güneş Bayar 10 kilometreyi 41 dakikada koşarak genel klasmanda 5., 35-39 yaş kategorisinde ise 1. oldu. Bayram da, 21 kilometrelik parkuru 1 saat 16 dakikada koşarak 45-49 yaş kategorisinde 2. oldu.

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