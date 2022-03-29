Manisa Büyükşehir'in judocuları kardeş ülkeden madalyalarla döndü

MANİSA (Bültenler) - Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Ümitler Azerbaycan Kupası ve Ortak Çalışma Kampı, 23-28 Mart 2022 tarihleri arasında Azerbaycan'ın Gence şehrinde yapıldı. Şampiyonada, milli takım adına mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları kardeş ülkeden madalyalarla döndü. Bu kapsamda, Zilan Ertem 40 kilogramda şampiyon olurken, İsmail Durbak da, 73 kilogramda 2. oldu. Gülşen Tanrukulu 44 kg'da 5. olurken Mehmet Şahin Ertem ise 50kg'da 7. olarak sıralamaya girdi.

Sporcuları kutladı

Katıldıkları turnuvalarda aldıkları başarılarla adlarından sık sık söz ettiren başarılı judocuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "Okçuluktan atletizme, judodan yüzmeye kadar sporcularımızın farklı branşlarda kazandıkları başarılar bizleri gururlandırıyor.Bu kapsamda genç judocularımız önemli bir başarıya daha imza attı. Kardeş ülkemizde düzenlenen şampiyonadan madalyalarla şehrimize döndüler. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

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