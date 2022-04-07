Manisa Büyükşehir'in Judocuları, Afyon'da 5 Madalya Kazandı

MANİSA (Bültenler) - Türkiye Judo Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakaları 01-03 Nisan 2022 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor judocuları organizasyonda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazandı. Arda Düzce 42 kiloda birinci, Ömer Faruk Pınar 46 kiloda birinci ve Arda Aydın 66 kiloda birincilik alarak altın madalyanın sahibi oldular. Deniz Avcı 57 kiloda gümüş madalya, Eren Gül de 34 kiloda bronz madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, grup müsabakalarını 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Elmalı, 16-17 Nisan 2022 tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek olan yarı final müsabakalarında judocularımıza başarılar diledi.

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