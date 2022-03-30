Manisa Büyükşehir, Farkındalık Toplantısı'nda

ÇANAKKALE (Bültenler) - Toplantıda, Manisa'nın yanı sıra İzmir, Çanakkale ve Eskişehir illerinden kurum/kuruluş temsilcileri ile kadın örgütleri yer aldı.

Türk Kadınlar Birliği, 2020 yılında başlattığı "Eşitliğe Ulaşmak ve Ayrımcılıkla Mücadelede Güvencelerimiz" Projesi kapsamında İzmir'de Farkındalık Toplantısı gerçekleştirdi. Manisa'nın yanı sıra İzmir, Çanakkale ve Eskişehir'den kurum ve kuruluş temsilcileri ile kadın örgütlerinin katıldığı toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesini Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı personeli Psikolog Merve Ateş temsil etti. Ayrıca Türk Kadınlar Birliği Şube Başkanı Ayşenur Çetindağ ve Yönetim Kurulu Üyesi Gül Değerli de Manisa'yı toplantıda temsil eden isimler arasında yer aldı. Toplantıda, proje çerçevesinde; kamu kurum, kuruluşları ile bir araya gelinerek kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele konusunda birlikte tartışmak, sorunları farklı bakış açılarıyla ele alarak çözüm önerileri geliştirmek ve karşılıklı işbirliklerinin kurulmasının hedeflendiği belirtildi. Proje çalışmalarının 2022 yılı Haziran ayına kadar devam edeceği kaydedildi.

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