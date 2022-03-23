Manisa Büyükşehir'den Yaşlılar Haftası'na Özel Etkinlik

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu sakinlerini ziyaret ederek moral verdi. Hazırlanan programda ilk olarak güzel bir mangal ziyafeti çeken huzurevi sakinleri, ardından da Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın seslendirdiği güzel şarkılarla eğlendi. Huzurevi sakinlerine yönelik düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy katıldı. Programda konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Pandemi nedeniyle çok sık ziyarette bulunamadıklarını belirterek, çalışan personeller aracılığı ile kendileriyle yakından ilgilendiklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla sizlere burada iyi bir ev ortamı oluşturmaya çalıştık. Bizler sizlerin evlatlarıyız, her zaman emirlerinize amadeyiz. Ne zaman arzu ederseniz, bizlere ulaşabilirsiniz" dedi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek, yaşlılar gününü kutladı, onlara hediyelerini takdim etti.

Bültenler / Güncel