Manisa Büyükşehir'den Tarımın Her Noktasına Destek

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Üreticilerin ve Mahalle Muhtarlarının memnuniyetle karşıladığı desteklemelerin devam edeceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Manisa'da tarımın hangi kolu varsa biz oradayız, desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kiraz üreticilerinin korkulu rüyası olan kanadı noktalı sirke sineğine karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü biyoteknik mücadele ile üreticilere destek oluyor. Damızlık koç, agril örtü, gübre, ana arı, meyve fidanı, HİS göletleri gibi desteklerle her zaman üreticilerin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi' kapsamında Kula ve Selendi ilçelerinde 505 üreticiye 19 bin 440 şişe elma sirkesi desteğinde bulundu. Proje kapsamında Selendi'de gerçekleştirilen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli ve Mustafa Gündoğar, Şube Müdürleri, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı. Proje kapsamında 393 üreticinin 518 dekar alanda faydalanacağı 15 bin 552 şişe elma sirkesi üreticilere teslim edildi.

"Destekler Artarak Devam Ediyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde kırsal desteklemelerine devam edeceklerini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Bu destekler artarak devam ediyor. 10 gün önce buraya gübre dağıtımı için gelmiştik. Bugün de biyoteknik mücadeleyle toplam 13 mahalle de 393 üreticiyi ilgilendiren elma sirkesi dağıtım töreninde bir araya geldik. Toplam 9 ilçede 100 bin adetle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak uyguladığımız bir proje. Demirci'de yapacağımız törenle sona erecek. Ondan sonra Başkanımız üzüm üreticilerine 100 bin adet kertelalınması talimatını verdi. İhale hazırlıkları devam ediyor. Küçük üzüm üreticilerimize de 10'ar tane olmak kaydıyla toplam 10 bin üreticimize 100 bin kertel dağıtımı yapılacak. O bittikten sonra zeytin üreticilerimize kasa dağıtımımız var. Gene ihale aşamasında olan toplam 41 bin metre 5 bin üreticimizi ilgilendiren boru alım ihalemiz var. Burada da açık sistem sulama sistemleri kapalı sistem haline getirilecek" dedi.

Manisa'da Tarımın Hangi Kolu Varsa Destekliyoruz

Manisa'nın Büyükşehir olmasının ardından kırsal desteklemelerinin il genelinde gerçekleştirilmeye başlanıldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Sayısız projelerimizin bir tanesini de burada icra ettik. Meyve fidanı dağıtımımız 100 bindi. Bu sayıyı yaklaşık 250 bin olarak revize ettik. Bu sene 200 tane damızlık koç dağıtmıştık. 500 tane damızlık koça çıkarttık. TİGEM'le yazışmaları yapıldı. Bal üreticilerimize ana arı dağıtımları yapıldı. Manisa'da tarımın hangi kolu varsa biz oradayız desteklemeye devam ediyoruz. Kırsal kalkınmaya desteklerimiz katlanarak devam edecek" diye konuştu.

"Projeler Karşılığını Buluyor"

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım ise, "Selendi ilçemizin ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık üzerine. Dolayısıyla çiftçilerimiz için de bu çok hayati önem arz ediyor. Gerçekten bugün çok güzel bir proje kapsamında burada bir araya geldik. Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğümüzün ortak koordinesiyle gerçekleştirilen proje kapsamında inşallah üreticilerimiz kanadı noktalı sirke sineği ile mücadelede önemli başarı sağlayacaklarına eminim. Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta da gübre desteği vardı. Çok güzel projeler. Burada gerçekten bu projeler karşılığını buluyor. Çiftçimiz de bundan memnun. İnşallah bunların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Proje kapsamında emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere Tarım ve Orman Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Şahsım ve İlçem Adına Teşekkür Ediyorum"

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş da, "Son süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün destekleriyle tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılan projeleri, verilen destekleri memnuniyetle karşılıyoruz. Artarak devam etmekte. Manisa 17 ilçesine bu destekler sağlanmakta. Bu 17 ilçe içerisinde Selendi'nin tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomisi var. Bundan dolayı da bu destekler biz de çok daha anlam kazanmakta. Halkımız ve muhtarlarımız nezdinde büyük bir memnuniyetle karşılanmakta. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bir kez daha şahsım ve ilçem adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz de 13 mahallede bugün dağıtım gerçekleştirilmekte. Bu mahallelerde aile ekonomisini sadece kiraza endekslemiş üreticilerimiz var. Bugünkü bu destekle de gerek rekolte, gerekse kalitenin artacağını beklemekteler ve bundan dolayı son derece memnunlar. Bundan sonraki projeleri de dört gözle bekliyoruz. Bu noktada da Cengiz Başkanımızın açmış olduğu bu yolda beklentilerimiz üst seviyede. 2009 itibariyle birlikte yol arkadaşlığı yapmaktayız. Manisa genelinde ve Selendi'de ne denli büyük projelere imza atıldığını herkes bilmekte. Öyle olunca da büyük başkandan büyük projeler her geçen gün beklenmekte. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Biyoteknik Mücadele Çok Önemli"

Tarım ve Orman Müdür İl Yardımcısı Serdar Mersinli, "İlimizde Büyükşehir Belediyemiz ve Yaş Sebze Meyve İhracatçı Birliklerimizle birlikte 150 bin adet şişe olmak üzere kanadı noktalı sirke sineği ile ilgili biyoteknik mücadele kapsamında bu çalışmayı yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz 100 bin adet şişe ile bu projeye destek veriyor. Biyoteknik mücadele bizler açısından çok önemli. Çünkü ürünlerimizde ilaç kullanmadan, çiftçilerimize ilaçsız biyoteknik mücadele yöntemini öğreterek hem ekonomik olarak daha az bir girdi maliyeti hem de ürünlerimizin daha sağlıklı bir şekilde yetişmesi amacıyla bu projeyi yürütüyoruz. Bu projede de Büyükşehir Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu konuda Selendi önemli bir ilçemiz olduğu için Selendi'de ciddi bir alanda mücadele ediyoruz. İlimiz adına hayırlısı olmasını diliyoruz" dedi.

Muhtarlar Teşekkür Etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen 'Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi' Mahalle Muhtarları ve üreticileri de memnun etti. Destekler nedeniyle teşekkürlerini ifade eden Mahalle Muhtarları desteklemelerin devam etmesini temenni ettiler.

Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir: "Cengiz Başkanımızın her projesini desteklediğimiz gibi bu sirke projesi de olumlu bir proje kendisini kutluyoruz. Projelerin devam etmesini bekliyoruz. Daha önce gübre desteği, sirke desteği gibi destekler oldu. Cengiz Başkanımız Selendi sanki kendi mahallesi gibi eli sürekli bizde. Allah razı olsun. Küçük çapta da olsa bir teşvik, bir katkı mutlaka sağlıyor. Asli görevi olmamasına rağmen devlet gibi bize sahip çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz."

Eskin Mahalle Muhtarı Yasin Uygun: Memnun olduk Başkanımızın böyle bir desteğinden dolayı. Bizim için büyük bir sorun. Bizim köyümüz kirazcı bir köy. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Kirazın olmazsa olmazı bu bana göre. Ben kendim de kirazcıyım. Başkanımıza çiftçiyi bu şekilde düşünüp yardımcı olması nedeniyle teşekkür ediyorum."

Kürkçü Mahalle Muhtarı, Oğuz Erkardeş: "Tarım Orman Müdürlüğüne ve Cengiz Başkanıma bu güzel hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. İnsanları bilinçlendirmek adına güzel bir hizmet. Daha iyilerini bekliyoruz. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz."

Kula'da da 3 bin 888 Şişe Sirke Üreticilere Dağıtıldı

'Kanadı Noktalı Sirke Sineği İle Biyoteknik Mücadele Projesi' kapsamında Kula'da da 112 üreticinin 130 dekar alanda faydalanacağı 3 bin 888 şişe elma sirkesi düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Kula'da gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile şube müdürleri katıldı.

"Halka Dokunan Hizmetlerin Karşılığı Çok Fazla"

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "Büyükşehir'in artarak devam eden hizmetlerinden dolayı hem Başkanımıza hem çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten halka dokunan bu tür desteklerin karşılığı çok daha fazla. Hem üretim açısından hem de toplumsal olarak çok daha fazla karşılık görüyor. Büyükşehir bugün Kula'da elma sirkesi dağıtıyor. Serasından gübre desteğine varıncaya kadar sahada hizmetleri görebiliyoruz. Vatandaşlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz bu konuda. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda bir takım hizmetlerde bulunmak halkta çok daha fazla karşılığı olan çalışmalar oluyor. Bu noktada bu tür hizmetlerin devam etmesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi'ne Teşekkür Ederim"

Kula Ahmetli Mahalle Muhtarı Şinasi Kaymak ise, "Teşekkür ederiz Büyükşehir'e. Geçen yıl bu tuzağı ufak yollu da olsa yaptığımız için faydasını gördük. Benim köyümün yakınında 300 dönüm kiraz bahçesi var. Bunun da öncülüğünü ben yapıyorum. Bu yıl da Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yardımıyla daha iyi olacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne de bu hususta teşekkür ederim" ifadelerini kullandı

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